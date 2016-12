Quitter la famille… à 12 ans : Charlotte Rannou

Certaines personnes sont plus vieilles que leur visage et font preuve d’une maturité inattendue. C’est le cas de Charlotte Rannou qui, à 12 ans, a quitté le foyer familial pour poursuivre son rêve en patinage artistique dans la région montréalaise. Dernièrement, la jeune fille s’est mérité une 8e position lors du Défi patinage Canada 2017, lui assurant ainsi sa place aux prochains Championnats canadiens en janvier prochain à Ottawa.

C’est une jeune fille calme et posée qui a accepté de discuter de son parcours. « J’étais vraiment surprise de terminer 8e, car après le programme court, j’étais 16e », raconte-t-elle. Pour les Championnats canadiens, elle admet avec candeur qu’elle ne souhaite qu’obtenir le meilleur classement possible. Son séjour à Montréal n’y est certainement pas pour rien dans ses performances. « Ça fait trois ans maintenant que je suis en pensions à Montréal. Ce n’est pas toujours facile, mais nous avons des entraîneurs très compétents. » Ne s’accordant aucun mérite, elle explique le contenu de ses journées. « Les cours commencent à 7 h 55 et l’entraînement, à 13 h. Je m’entraîne donc environ 3 heures par jour. »

Si Charlotte apparaît sereine dans toute cette aventure, sa mère, Annie Gauthier, ne cache pas que la séparation fut plus difficile pour elle. « Son départ a créé tout un changement dans la maison, c’est vide et tranquille maintenant. Ses amies pleuraient lorsqu’elle est partie, et Charlotte ne comprenait pas pourquoi, puisque c’était pour elle un moment vraiment heureux. Je ne me souviens pas de l’avoir entendue dire qu’elle s’ennuyait ou me demander quand j’irais la voir. Pour elle, il n’y en a pas de problèmes. »

Cela dit, madame Gauthier est omniprésente lors des compétitions de sa fille. « Je n’en ai pas raté une encore. » La route Ville-Marie – Montréal lui est donc très familière. Lorsqu’on lui mentionne les problèmes liés aux déplacements l’hiver, elle pousse un très long soupir. « Je me suis acheté une voiture neuve, et j’ai déjà busté mon kilométrage.

Réalisant un jour, devant l’entêtement de sa fille, qu’elle ne lui ferait jamais changer d’idée, madame Gauthier a cédé, mais en imposant à sa fille une kyrielle de conditions. « Ça me prend des bonnes notes, tu dois t’impliquer dans ton école, etc. Elle répondait à toutes mes conditions. Mon conjoint m’a dit alors que nous n’avions plus vraiment le choix. Mais c’était sa passion, et nous avons fait le choix de la pension au lieu de déménager. »

Compte tenu des résultats sportifs et académiques de Charlotte – ses enseignants sont unanimes, elle fonctionne très bien –, les kilomètres s’ajouteront sans aucun doute au compteur de la nouvelle voiture.