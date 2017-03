Par Marie-Joe Morin

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le Centre de Femmes du Témiscamingue se met en action pour offrir un événement inspirant. Récolte de rêves… Pour un Témis qui nous ressemble aura lieu le mercredi 8 mars à 19 h au Théâtre du Rift et ce tout à fait gratuitement.

Comme chaque année depuis 35 ans, le Centre de Femmes du Témiscamingue tient à souligner cette journée avec un événement par et pour les femmes. Ce projet collectif mobilise un groupe de femmes engagées autour d’une même cause, mais surtout, il ouvre la porte à la réflexion, à la discussion et au partage tout en étant festif.

Composée de femmes du milieu féministe ainsi que d’artistes témiscamiennes, l’activité revêtira un costume de scène et brûlera les planches du Rift. L’événement propose donc un spectacle varié de chant, de musique, de danse, de poésie et de théâtre sur le thème du rêve. Le spectacle de variétés sera entrecoupé par la projection d’un documentaire du vidéaste Francis Cyr-Barrette. Ce dernier ouvre l’œil de sa caméra sur l’ambition, les souhaits et les idéaux des femmes de chez nous; il récolte les rêves, les aspirations et la vision d’une communauté idéale pour les femmes.

Le Centre des Femmes du Témiscamingue assure la réalisation et la coordination de l’événement, mais il va de soi que cette organisation requiert l’implication et la volonté du milieu, les bénévoles jouent un rôle important pour la réussite de cette soirée prometteuse. Le spectacle ne laissera pas sans mot : il se conclura sur une note de partage et de douceur avec une discussion de groupe et un petit goûter. Jeunes ou moins jeunes, princesse ou guerrière, vous êtes cordialement invitées à prendre part à cette célébration féminine.

Par la même occasion, rappelons que le Centre de Femmes du Témiscamingue fête cette année son 35e anniversaire. C’est à la suite d’une volonté populaire exprimée par les femmes lors de la Journée internationale des femmes de 1981 que le Centre des Femmes du Témiscamingue pose la première pierre à cette mobilisation continue. En 1983, le Centre prend pignon sur rue et répond aux besoins avec une gamme de services, dont la lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement, ainsi que la violence faite aux femmes. Depuis, le Centre offre de par ce précieux lieu un sentiment d’appartenance, un réseau d’éducation et d’actions, mais surtout, il brise l’isolement. Il permet à plus de 2000 femmes chaque année de partager leur histoire, d’ouvrir leur cœur sur leurs rêves et de trouver l’écoute nécessaire. Ce centre est vecteur de l’amélioration de la condition féminine dans notre région.

Faits intéressants

1918 Droit de vote des femmes au Canada

1929 Le conseil privé britannique déclare que « les femmes sont des personnes »

1940 Droit de vote des femmes au Québec