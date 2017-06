Le Reflet s’implique remet 7000$ au Relais pour la vie

L’équipe du journal le Reflet s’implique chaque année depuis 2010 afin de soutenir une cause annuellement en organisant différentes campagnes de financement.

Pour l’édition 2016-1017, l’entreprise amassait des fonds pour La Société canadienne du cancer via le Relais pour la vie. En plus de prendre en charge le comité organisateur du Relais, le journal le Reflet a pu remettre 7000 $ à l’organisme grâce à quatre levées de fonds soit : la vente de billets pour le tirage d’un panier de boisson et de 2 nuitées à la Bannik, un spectacle-bénéfice au Barbe Broue Pub avec le groupe Boomerang, un kiosque de rafraichissement et de hot dog ainsi que la vente d’articles usagés lors de la grande vente de garage de Ville-Marie et finalement, la marche du Relais pour la vie.

L’équipe du journal le Reflet est fière de s’impliquer dans sa communauté. Merci à tous ceux qui ont donné généreusement et à tous les partenaires qui permettent au Journal le Reflet, de remettre de belles sommes aux organismes régionaux, année après année. C’est un rendez-vous l’an prochain avec une autre bonne cause à aider!