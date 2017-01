La rétrospective artistique de Larrie Descôteaux

L’enfance, le temps qui passe, féminité et hypersexualisation, sont des thèmes récurrents dans les œuvres de Larrie Descôteaux qui expose du 27 janvier au 3 mars à la galerie Notre-Dame de Lorrainville.

La jeune artiste visuelle, actuellement étudiante en enseignement, présente des œuvres créées dans le cadre de son parcours collégial au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Dans cette exposition intitulée Rétrospective, une des œuvres marquantes aborde la pression mise sur les femmes dans l’atteinte d’idéaux de beauté et de performance. On y voit la répétition de la lettre A qui représente la recherche de perfection dans les résultats scolaires. Du rose et du blanc débordent des lettres comme pour montrer que le cadre est contraignant. À côté, on voit un corps de femme nu surmonté d’une tête de lapin burlesque, comme pour imager le cliché de la femme Bonny. C’est par ces images fortes que l’univers artistique de Larry Descôteaux se démarque.

Grande bouche qui rit pour illustrer une joie de vivre débordante, fillette dans une explosion de peluches et de couleurs pastel cherche son ourson et grande spirale noire pour représenter le temps qui passe : voilà tant d’images saugrenues, mais puissantes où se mêlent abstraction et figuratif. « J’aime explorer les textures et les couleurs. Les thèmes de l’enfance et de la perte de l’innocence reviennent souvent dans mes explorations. J’essaie de toujours partir d’une émotion et après je crée à partir de ça », décrit Larrie Descôteaux.

La galerie Notre-Dame se donne comme mandat d’offrir une place de choix à des artistes de la relève en 2017. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette toute nouvelle exposition.