Rivière-des-Quinze : adolescents aux milles couleurs

Par Marie-Joe Morin

Grâce à un partenariat entre Le Rift et le cours d’art plastique de l’école secondaire de Rivière-des-Quinze, une cinquantaine d’étudiants ont fait l’expérience créatrice du travail de transposition artistique multidisciplinaire. Leur œuvre, inspiré du coloré texte « j’aime les oiseaux » fut dévoilé au public ainsi qu’à Yann Perreau mercredi soir dernier, lors d’un 5 à 7 au du Théâtre du Rift

Depuis janvier, les élèves de Chantal Moreau travaillent avec cœur et dévouement à un projet artistique significatif. L’initiative audacieuse du Rift auprès de l’enseignante en art plastique de Rivière-des-Quinze a permis de mettre en relation de jeunes talents et un auteur-compositeur-interprète accompli. Le travail de création des adolescents débute par un survol de l’univers de Yann Perreau avec une lecture collective de « j’aime les oiseaux ». La chanson crie aux oreilles publiques les irritants de la société sur un rythme coloré. Éclairer le texte pour mieux s’identifier, voilà le chemin emprunté afin de métamorphoser la poésie en œuvre visuelle. C’est maintenant à leur tour de dévoiler leurs couleurs, de prendre la parole et d’exprimer ce qui les rebute.

Dévoilées aux yeux impressionnés de leurs parents et amis et à ceux émus de Yann Perreau, les têtes d’oiseaux 3D multicolores, fabriquées avec diverses techniques n’ont laissé personne indifférent. Annotées des choses détestables de la vie adolescente telles les profs qui donnent cinquante mille devoirs, se lever tôt, les gens qui crient pour rien, se cogner le petit orteil, les oiseaux aux mille couleurs sont tel un accès à l’univers de ces adolescents. Cette expérience aura, sans aucun doute, tissé un lien unique entre Yann Perreau et son public du 15 mars 2017.

Il est important de souligner la démarche promotionnelle culturelle du Rift. Dans cette aventure-ci comme dans bien d’autres, l’organisme travaille à mettre en relation l’art et la population par le biais d’activités originales. Il tente d’inviter l’art, toutes formes confondues, dans divers milieux sociaux. Pour les petits comme pour les grands, pour les jeunes ou les moins jeunes l’art se veut rassembleur ce qui fait de lui un moteur d’échange et de partage.