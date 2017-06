Rouler en voiture électrique au Témis : Est-ce possible?

Bien que la plupart des voitures sur la route carburent à l’essence, certains consommateurs choisissent les voitures électriques. Le 10 juin dernier, l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) tenait des essais routiers et donnait de l’information aux Témiscamiens. Une centaine de personnes se sont rendues à cette journée éducative.

Janick Fournier, propriétaire d’une voiture électrique et membre de l’AVEQ était sur place. « Il y a beaucoup de fausses croyances, alors c’est important de parler de notre expérience et de nos convictions », lance-t-il. Tout d’abord, selon lui, la voiture électrique est accessible financièrement. « Il y a un rabais gouvernemental pour l’achat d’un véhicule électrique qui peut aller jusqu’à 8 000 $. Aussi, si on considère les économies sur l’essence, on se rend compte que ça nous coûte moins cher, au bout d’une année. Les frais d’entretien sont aussi minimes : La voiture électrique ne nécessite pas de changement d’huile et les pièces s’usent moins rapidement », énumère monsieur Fournier.

L’Ontario aurait une longueur d’avance sur le Québec en ce qui concerne le passage vers ce mode de déplacement plus vert. « Ils ont déjà des bornes de recharge rapide au 100-150 km », indique-t-il. Une borne de rechargement rapide remplit une batterie en environ 35 à 40 minutes.

Le Témiscamingue quant à lui s’est doté de bornes de rechargement dans quatre municipalités. Témiscaming, Ville-Marie, Notre-Dame-du-Nord et Latulipe possèdent le dispositif d’alimentation électrique qui prend environ quatre heures et demie de recharge. Ceci fait en sorte qu’il est possible de rouler vert au Témiscamingue. Il est d’ailleurs tout aussi possible de se procurer certains modèles de voitures hybrides et électriques en région. On estime qu’une vingtaine de Témiscamiens se déplacent en voiture électrique. Les « électro-touristes » sont aussi de plus en plus nombreux, donc il est avantageux pour le Témiscamingue d’être munis de ces bornes de recharge.

Janick Fournier témoigne aussi de son expérience en tant que propriétaire. « Grâce à mon câble à la maison, je recharge ma voiture en 12h. Ça semble beaucoup, mais disons que je reviens du travail à 18h, ma voiture est prête à repartir le lendemain à 6h. Ça répond donc à mes besoins de déplacement. C’est juste une habitude à prendre. Ce n’est pas plus compliqué que de recharger un cellulaire », raconte-t-il.

Comme le Québec est un producteur d’hydroélectricité, une énergie plutôt propre, l’utilisation d’un véhicule électrique a une empreinte écologique moindre. « À certains endroits aux États-Unis, l’électricité provient du charbon ce qui fait en sorte que c’est moins environnementalement bénéfique d’utiliser la voiture électrique », constate monsieur Fournier. Il ajoute que le transport en commun, la marche et le vélo demeurent des alternatives plus vertes, lorsque celles-ci sont accessibles, évidemment.

Le site de l’AVEQ donne de plus amples informations sur le sujet. L’Association des Véhicules électriques du Québec Abitibi-Témiscamingue est aussi sur Facebook et des bénévoles répondent aux questions qui leur sont posées par messagerie. Seriez-vous prêt à vous déplacer en voiture électrique?