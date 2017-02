En route vers les élections 2017 : où se cache la relève?

Difficile de trouver de la relève en vue des élections municipales de novembre 2017, entend-on lorsque l’on sonde les élus actuels.

L’on sait d’emblée que plusieurs maires ne se représentent pas, Bernard Flebus, à Ville-Marie, Lyna Pine, à Angliers, Michel Duval à Latulipe, pour ne nommer que ceux-là. Plusieurs acteurs du milieu municipal se préoccupent des difficultés de recrutement de nouveaux candidats, ne serait-ce que pour pourvoir les postes qui se retrouveront vacants. Et déjà, avec un seul candidat présenté pour chaque siège, on n’entre pas dans un processus électoral. Ce n’est certes pas une réalité nouvelle : lors des dernières élections, plusieurs postes de conseillers, conseillères, maires et mairesses ont été brigués par acclamation, faute d’opposition.

Pour le Préfet de la MRC de Témiscamingue, Arnaud Warolin, il est primordial, afin de conserver l’essence de l’exercice démocratique, qu’il y ait élection et que des citoyens et citoyennes s’investissent en politique municipale, « dans le cas contraire, c’est difficile d’avoir des débats », croit le Préfet. « C’est la sphère décisionnelle la plus proche de nous. Ça arrive que des gens connaissent les noms des premiers ministres provincial et fédéral, mais pas le nom de la personne à la mairie de leur village. Pourtant, il est possible de provoquer beaucoup de changements en politique municipale », ajoute monsieur Warolin.

Plusieurs élus et maires se mobilisent afin de chercher de la relève dans leur municipalité respective. D’autres initiatives émanant du Carrefour jeunesse emploi et du Centre des femmes travaillent à encourager des jeunes et des femmes à se lancer en politique. Ces démarches visent à ce que la sphère de pouvoir municipale soit plus représentative de la population. Le directeur des élections entamera aussi une tournée régionale afin de recruter de nouveaux candidats.

Plusieurs raisons font en sorte, particulièrement dans les petits milieux, qu’il est difficile de trouver des gens prêts à s’impliquer en politique municipale. Arnaud Warolin avoue que la charge de travail est grande et qu’il y a beaucoup de responsabilités qui viennent en prime. Aussi, il convient qu’au Témiscamingue, les élus ne peuvent en général s’y consacrer à temps plein. Ils ont un autre travail et l’implication au conseil est donc une tâche supplémentaire. Par contre, il croit que c’est une expérience extrêmement enrichissante et qu’il est possible d’y faire de belles réalisations.

Arnaud Warolin encourage les citoyens intéressés à assister à une réunion du conseil. Ils pourront ainsi constater s’ils se sentent interpellés par le monde municipal et aussi, discuter avec les maires et conseillers en poste afin d’en apprendre davantage sur les rouages et responsabilités que cela implique. Ceux qui ont soif de changement, qui ont une vision et des projets sont fortement invités à se présenter. Arnaud Warolin se rend également disponible pour rencontrer les gens intéressés et répondre à leurs questions.