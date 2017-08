La saison de balle molle prend fin

La saison de la Ligue de softball du Témiscamingue s’est achevée les 25, 26 et 27 août dernier à Lorrainville, lors du tournoi de clôture. Celui-ci en était à sa 8e édition.

C’est sans grande surprise que le SC Navins s’est imposé dans la catégorie Hommes contre les Warriors de Winneway. Du côté des Femmes, ce sont les Lady Warriors de Winneway qui ont remporté la finale contre les T-Miss.

Anik Pichette confirme que le tournoi s’est très bien déroulé : « Il a fait super beau, les gens étaient au rendez-vous, les estrades étaient remplies, on est super contents. Et ce, malgré le fait qu’il y avait plusieurs événements en même temps. Mais le beau temps a fait que les amateurs étaient au rendez-vous! » Elle concède toutefois que la fraîcheur des soirées a eu une légère incidence sur l’achalandage du spectacle de samedi soir. Mais elle conclut que les gens présents ont eu énormément de plaisir à fêter sous le chapiteau, grâce aux performances de Dany Pouliot et Boolzeye.

L’événement aura aussi permis de souligner les 60 ans du doyen de la Ligue, Yvon Gagné. L’organisation lui a remis un chandail hommage pour l’occasion.