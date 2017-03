La saison des Titans est terminée!

Les Titans affrontaient les Civics de New Tecumseth le 5 mars dernier à Témiscaming pour disputer le quatrième match de leur demi-finale de la Division Nord. Ils avaient besoin d’une victoire pour forcer un cinquième match décisif lundi soir à New Tecumseth.

Cependant, les Civics ont obtenu une victoire de 5-2 qui a marqué la fin de la saison des Titans devant leurs partisans. Les Civics ont compté le premier but de la partie, mais Nikita Sidenko a soulevé la foule et a envoyé les équipes aux vestiaires avec un but chacun, après 20 minutes de jeu. Les Civics ont récidivé en avantage numérique s’accordant une avance de 3-1 avec seulement 20 minutes à jouer. Les Civics marquent en avantage numérique pour augmenter leur avance à 4-1.

Le capitaine des Titans Ryder Murray réduit l’écart à 4-2 avec 1:18 à jouer. Un moment opportun alors que Murray terminait sa carrière devant ses partisans. Un but dans un filet désert des Civics avec 30 secondes à jouer a assuré la victoire aux adversaires des Titans. Les Titans ont dirigé 35 tirs vers le filet du gardien des Civics pendant que 29 tirs ont été exécutés par les Civics.

Les 3 étoiles étaient Aiden Parker, Carmine Vietri des Civics et Ryder Murray. En terminant, Ryder Murray a été le dernier joueur des Titans à quitter la glace, jetant un dernier coup d’œil aux chevrons où son numéro 7 est accroché.

Perdre le match était assez difficile, surtout que plusieurs joueurs des Titans ont terminé leur expérience de hockey junior ce soir-là. Ce fut un moment très émotionnel dans le vestiaire après le match, alors que les joueurs se faisaient leurs adieux. Nous avons mentionné Ryder Murray, mais il est accompagné de Veli Makinen, de Marc-Antoine Arseneau, d’Adrien Guenette, de Lee Pollitt, de Nico Wilton, de Larri Vartiainen et Hugo Noller. Soulignons aussi le passage dans l’équipe de Scott Sovinsky de Témiscaming, qui a passé 4 ans à porter le chandail # 22.

Source : Maxime G. Lauzon sur Titans Hockey