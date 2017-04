Un Salon communautaire aura lieu les 22 et 23 septembre 2017

Crédit photo : CDC /Facebook

Le deuxième Salon communautaire du Témiscamingue aura lieu les 22 et 23 septembre prochains, dix ans après la tenue de la première édition. Il s’agit d’un événement qui favorise le réseautage entre les différents acteurs du milieu communautaire tout en permettant à la population de se familiariser avec l’éventail des organismes actifs et la multitude des services offerts.

Selon Jacinthe Marcoux, coordonnatrice et administratrice à la Corporation de développement communautaire, les organismes réclamaient depuis longtemps le retour du Salon. Diverses activités seront organisées et la population sera invitée à faire le tour des kiosques. Des organismes communautaires témiscabitibiens, moins connus localement seront aussi présents. Des activités auront également lieu à Témiscaming puisque bons nombres d’organismes implantés dans la Ville œuvrent directement au sud du Témiscamingue.

Pour les travailleurs, plus spécifiquement, un déjeuner des intervenants aura lieu avec des gens du réseau public et communautaire afin de favoriser les liens et les échanges entre les deux secteurs.

Selon Jacinthe Marcoux, un tel événement permet aussi de démystifier le travail des organismes communautaires : « Certains pensent que les services offerts ne concernent que les gens touchés par la pauvreté ou vivant des problèmes, alors que ce n’est pas le cas ». Effectivement, les organismes communautaires travaillent pour plus de justice sociale et pour dynamiser leur communauté. Instances de proximité à l’écoute des besoins locaux, elles s’adaptent afin de répondre à la demande entendue et observée. Il est utile de connaître les services promulgués en région, ne serait-ce que pour créer des partenariats.

Jacinthe Marcoux annonce d’emblée qu’une initiative sera déployée afin de souligner la contribution majeure des bénévoles qui supportent le développement communautaire. « Il y en a plus de 1000 au Témiscamingue », affirme-t-elle.

Le lieu et la programmation officielle ne sont pas connus pour le moment. Une ressource a été engagée pour travailler sur le dossier. À suivre, assurément!