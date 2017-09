Un show de boucane pour la bonne cause

Si vous êtes allés à la Foire du Camionneur de Barraute cette année, vous avez probablement croisé le témiscamien Guillaume Bibeau et son camion. Après 10 ans d’absence, il faisait un retour pour un show de boucane.

Même si la compétition n’existe plus officiellement, monsieur Bibeau l’a effectué pour le spectacle, mais avant tout pour une bonne cause. Grâce aux nombreux commanditaires, il a amassé plus de 4 000$ ̶̶ le montant total n’a pas encore été confirmé ̶̶ qu’il remettra à un organisme au Témiscamingue qui vient en aide aux enfants malades.