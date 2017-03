Du soccer sous le soleil d’Hawaï

L’équipe de soccer féminine de l’École secondaire catholique Sainte-Marie (ESCSM) de New Liskeard a vécu une expérience unique lors de la semaine de relâche de l’Ontario. Après plus de deux ans de préparation, les joueuses, âgées de 14 et 18 ans, ont participé à un tournoi de soccer à Honolulu, à Hawaï.

Bien que l’aventure fut exceptionnelle, il n’en demeure pas moins qu’une longue préparation a été nécessaire. Le coût pour chaque joueuse s’élevait à près de 3000$. En plus des entraînements, elles ont donc dû participer à quelques activités de financement.

Le tournoi qui s’est déroulé sur deux jours, soit les 12 et 13 mars 2017, était organisé par des équipes d’Hawaï, mais c’est grâce aux services de la compagnie canadienne Encore Sport Tours, située à London, en Ontario, que l’équipe scolaire a pu s’y inscrire. Celle-ci se spécialise dans la planification de tournées sportives pour les entraîneurs de l’Amérique du Nord. Les joueuses de l’ESCSM se sont retrouvées dans une division composée de trois équipes hawaïennes et de deux équipes canadiennes, provenant de la Colombie-Britannique.

Le tournoi accueillait des équipes juniores et séniores, tant féminines que masculines. La compétition était au rendez-vous. Les joueuses de l’ESCSM ont perdu leurs trois joutes. « Les filles à Hawaï sont très fortes. Elles jouent plus de 150 joutes par année puisqu’elles jouent à l’année longue, explique Alex Bain, enseignant d’English à l’ESCSM et entraîneur de l’équipe féminine de soccer. Ces équipes hawaïennes contre qui nous avons joué sont de niveau élite, ce qui veut dire qu’elles voyagent partout aux États-Unis pour participer à des tournois. » Malgré la défaite, M. Bain se dit enchanté de cette expérience. « C’est une bonne façon de commencer la saison et de nous préparer pour les équipes que nous devrons affronter prochainement dans notre ligue scolaire. »

En plus d’un bagage sportif hors du commun, les filles ont pu profiter de leur séjour à Honolulu pour s’adonner à d’autres activités et pour s’imprégner de la culture locale. Elles ont eu la chance de visiter la région de North Shore, Pearl Harbor et le palais Lolani qui est l’ancienne résidence des derniers souverains hawaïens. De plus, elles ont eu l’occasion de faire de la plongée en apnée, du surf, de la randonnée au mont Diamond Head et de profiter de la plage de Waikiki.

Est-ce que toute la préparation en valait la peine? Alex Bain confirme que oui. « Si c’était à refaire, je le referais chaque année. »