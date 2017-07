Stock-Car de Béarn: Le soleil au rendez-vous pour la quinzième édition

Il y a quinze ans, la première édition des Stock-Cars de Béarn a pris place, alors que le comité de la Rigolade de Laverlochère organisait encore deux éditions par année. Ceci était lourd pour le comité, des participants ont donc approché les bonnes personnes, qui sont devenues les pionniers des Stock-Cars de Béarn l’année suivante. Ceux-ci ont construit la piste de course et emprunté du matériel pour la première édition, qui a eu lieu grâce à beaucoup d’organisation. Lors de la fin de semaine du 7, 8 et 9 juillet, il a été possible d’aller admirer où le travail de ces pionniers les a menés.

Déjà en janvier, le comité commençait à se réunir pour organiser les courses. Les démarches pour les commandites, la recherche de bénévole et la publicité ont été discutées. D’ailleurs, chaque personne dans le comité possède sa responsabilité et ses tâches, ce qui fait qu’après quinze ans d’organisation, chacun sait ce qu’il a à faire. C’est d’ailleurs leur « recette gagnante » d’après Geneviève Arpin, présidente des courses. Lors de la fin de semaine, une équipe de cinquante bénévoles travaillent fort pour le bien-aller des courses.

Le beau temps, les spectateurs et les coureurs étaient au rendez-vous avec 138 inscriptions, des estrades remplies et une énergie électrique dans l’air. Les courses se sont bien déroulées, sans présence de problèmes majeurs. Madame Arpin se dit extrêmement heureuse. Elle explique d’ailleurs que le comité n’a pas jugé nécessaire d’investir beaucoup d’argent pour célébrer la quinzième édition : « On mise sur les courses, ce sont eux qui font le « show ». On ne veut pas essayer de prendre la place, non plus, des autres stock-cars de la région ».

Avec plus de 12 000$ en prix, du soleil et de la compétition entre coureurs, la quinzième édition des Stock-Cars de Béarn s’est déroulée dans la bonne humeur et l’excitation. Les bénévoles, les coureurs et les spectateurs ont été gâtés, et cela nous rend tous plus impatients à la prochaine édition.

Résultats des courses

Femmes

1re position : Joëlle Bernier

2e position : Isabelle Demers

3e position : Kim Maurice

4 cylindres

1re position : Richard Rail

2e position : Ludovic Barrette

3e position : Pascal Rocheleau

6 cylindres

1re position : Mikael Desaulniers

2e position : Francis Rocheleau

3e position : Alain St-Onge

8 cylindres

1re position : Tommy Lacroix

2e position : Manuël Hutter

3e position : Jonathan Audet

8 cylindres « stock B »

1re position : Francis Brassard

2e position : Charles Levasseur

3e position : Jonathan Perreault

8 cylindres modifiés

1re position : Derek Jolicoeur

2e position : Keven Larose

3e position : Stéphane Cloutier