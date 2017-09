Succès confirmé au New Liskeard Fall Fair

Le traditionnel New Liskeard Fall Fair avait lieu les 14, 15 et 16 septembre derniers. Le beau temps étant de la partie, les gens ont ainsi pu profiter pleinement de toutes les activités proposées.

Manèges, exhibitions d’animaux dont un exceptionnel attelage de 8 chevaux, shows musicaux attendaient, entre autres les participants.

La troupe de spectacle « Motus O Dance Theatre » était présente pour livrer une performance gratuite nommée « From fair and wide, O Canada » qui relate l’importance des foires au travers de l’histoire canadienne.

Un « Craft beer garden » était aussi en place, avec des micro-brasseries locales, et permettait aux gens de goûter et d’en apprendre plus sur la confection de ces bières artisanales.

Selon les organisateurs, l’événement a attiré entre 15 000 et 17 000 personnes durant les 3 jours de festivité.