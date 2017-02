Un rapport de l’institut national de la santé publique du Québec conclue que l’Abitibi-Témiscamingue présente le plus haut taux de mortalité par suicide de la province. L’année dernière, 23 témiscabitibiens se sont enlevés la vie.

La sortie du rapport rendu public le 30 janvier, coïncide avec la semaine de prévention du suicide qui dure jusqu’au 6 février. Geneviève Arpin du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue soutient que beaucoup de travail est fait pour sensibiliser et intervenir en matière de détresse psychologique. D’ailleurs cette année, la campagne qui s’intitule Le suicide n’est pas une option vise, à mieux outiller les professionnels en santé physique et psychologique ainsi que d’autres intervenants sociaux de la région. « Une plateforme web a été lancée afin de permettre un partage d’outils et de fournir des documents d’information aux intervenants régionaux », affirme Geneviève Arpin. C’est cette clientèle bien précise que le Centre de prévention du Suicide du Témiscamingue souhaite sensibiliser cette année.

Geneviève Arpin désire aussi rappeler qu’il existe des services au Témiscamingue pour les personnes souffrant de détresse psychologique et l’entourage de celle-ci. Le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue invite les gens à visiter son site web où sont placées toutes les informations nécessaires : http://www.cpstemis.com/. Il y a aussi le ligne d’urgence disponible en tout temps : 1 866 APPELLE