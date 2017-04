Les talents musicaux témiscamiens mis à l’avant-scène!

Crédit photo : Lilou photographie

Les Jeunes concerts du Témiscamingue

Le dimanche 7 mai prochain aura lieu le spectacle annuel des Jeunes concerts du Témiscamingue, dirigé par Julie Gagnon et Anne Jodoin. Le tout aura lieu au sous-sol de l’église de Ville-Marie.

Les Jeunes concerts, c’est 50 élèves qui apprennent le chant, la flute traversière et le piano grâce à la passion contagieuse des enseignantes. D’ailleurs, pour l’étudiante Julie-Rose Jacques qui poursuivra ses études en chant classique au Cégep, son passage dans les Jeunes concerts a été marquant : « Faire partie des Jeunes concerts m’a permis de découvrir plein de techniques de chant, de développer ma voix au maximum et d’avoir d’excellents conseils venant d’une professeure formée. J’ai même eu la chance de performer au Festival de musique classique de Val-d’Or l’été passé. J’ai vraiment pu découvrir une passion pour la musique et j’ai eu la chance d’être bien préparée pour mes auditions au collégial, en mars dernier. J’ai été appuyée tout au long de ce parcours et j’en suis reconnaissante », confie-t-elle.

Les jeunes concerts du Témiscamingue profiteront du spectacle pour souligner l’implication de l’enseignante de piano Carol-Ann Boucher Loiselle qui quitte le bateau pour relever de nouveaux défis.

Ensemble vocal de Guigues

Un autre spectacle mettant de l’avant des talents musicaux du Témiscamingue aura lieu le 4 et 5 mai au Théâtre du Rift.

Il s’agit de l’Ensemble vocal de St-Bruno. Les 36 choristes et cinq musiciens du groupe présenteront un répertoire varié de 18 chants, passant de Robert Charlebois, aux Cowboys fringants. Un medley des Colocs est aussi à prévoir. On nous promet un spectacle où le plaisir de chanter sera palpable. La chorale travaille de septembre à mai à la préparation de ce spectacle et à partir de janvier à la mise en scène. C’est un travail assidu qui porte ses fruits. Le spectacle est attendu puisque la représentation du vendredi est presque à guichet fermé! L’Ensemble vocal de St-Bruno roule sa bosse depuis 21 ans, déjà! La passion du chant ne date pas d’hier au Témiscamingue et la relève est toujours aussi présente. Le groupe compte parmi ses rangs quelques adolescents, comme des soixantenaires.

Ce sera donc une semaine musicale… Place au spectacle!