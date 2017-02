Un témiscamien, roi des clubs.

Crédit photo: Caroline Perron

Ce n’est pas nouveau : le Témiscamingue est un véritable incubateur d’artistes. Que leur chemin s’éloigne ou non de la région, leur sentiment d’appartenance reste ancré à leur Témiscamingue.

C’est le cas de Kevin Vincent-Jolette, plus connu dans les clubs urbains sous le pseudonyme de Kev J. Natif de la région, il a fait ses études secondaires à l’école Rivière-des-Quinze et a par la suite, comme la plupart de jeunes de son âge, quitté pour la « grande ville ». Déjà grand mélomane et reconnu par ses amis pour créer des compilations maisons, c’est aux alentours de 2008/2009 que Kevin s’intéresse de plus en plus au mixage et commence à s’équiper en table tournante. De là, il commence à mixer du « house progressif » dans des partys pour ses amis qui ne cessent de l’encourager à viser plus haut. Poussé par son entourage et par sa passion, il entre finalement en contact avec des personnes du nightlife montréalais qui lui donnent la chance de mixer dans un club pour la première fois en janvier 2016. Depuis cette date, les contrats ne cessent de s’enchainer pour Kev J, désormais DJ résident au Club Play à Montréal ainsi qu’au camping Plein Bois. L’effet boule de neige ne s’arrêtant plus, le DJ s’est tout récemment retrouvé à mixer dans un festival électro à Playa Del Carmen au Mexique! Son emploi du temps est tellement chargé qu’il lui est parfois difficile de jongler entre sa passion et son métier de technicien en architecture.

Si les contacts lui ont effectivement donné un coup de pouce, Kevin doit avant tout son succès à son travail rigoureux, passionné et sa bonne humeur communicative. Preuve de son professionnalisme, bien qu’il soit autodidacte, l’intéressé a tout de même tenu à suivre une formation technique en ingénierie du son à l’école Musitechnic de Montréal afin d’être le mieux outillé possible.

Quant à l’idée de venir jouer au Témiscamingue, bien que ce ne soit pas nécessairement un terreau fertile pour la musique électronique, Kevin répond « Ça me ferait vraiment plaisir de jouer au Témiscamingue[…] En fait j’ai déménagé en ville, car selon mon rythme de vie et ce que je voulais devenir, je n’aurai pas pu en région. Mais je suis très fier de qui je suis et d’où je viens. Le Témiscamingue c’est chez nous ».

Pour des informations sur son actualité ou le suivre sur les réseaux sociaux, visitez kev-j.com