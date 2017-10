Une Témiscamienne chez les Astrelles

La jeune témiscamienne Arianne Richer, ancienne Tamia, se retrouve désormais dans la prestigieuse équipe des Astrelles de Rouyn-Noranda.

La volleyeuse entame sa 7e année dans ce sport et s’entraine 8h30 par semaine afin de se maintenir au niveau.

« C’est une grande fierté pour moi (ndla : de jouer pour les Astrelles), vu toutes les années que j’ai consacrées à ce sport. Je dois d’ailleurs dire que j’ai été bien préparé grâce à Jean-Luc Roch, qui a été un coach extraordinaire, lors de mes 6 années au sein des Tamia. J’ai été très bien accueillie par les filles et les coachs des Astrelles. Il y a déjà une belle chimie dans l’équipe », déclare la jeune volleyeuse.

Elle est évidemment consciente qu’elle doit faire ses preuves afin de conserver sa place au sein de l’équipe, mais c’est un défi qu’elle n’a pas peur de relever. « Je sais que les Astrelles vont me faire grandir encore plus comme athlète et j’ai l’intention d’améliorer le plus possible mes techniques et capacités », conclut-elle.