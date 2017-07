Une Témiscamienne couronnée « Princess of South America »

Du 24 juin au 1er juillet dernier, à bord du paquebot MSC Divina, se tenait le concours Beauties of 5 continents auquel la Témiscamienne Daphnée Bureau-Lugo a pris part. La jeune femme songeait depuis longtemps à prendre part à ce genre de concours et visait une inscription à Miss Canada. Malheureusement dû à un conflit d’ordre politique la prochaine édition de Miss Canada ne se tiendra que l’année prochaine. Mais ce n’était pas suffisant pour décourager mademoiselle Bureau-Lugo qui a été sélectionnée pour participer à Beauties of 5 continents qui est donc une nouvelle alternative proposée en remplacement par la même organisation que Miss Canada.

Durant cette croisière, Daphnée Bureau-Lugo s’est mérité les médailles d’or de Miss Sport et Miss Swimsuit et s’est finalement fait couronner « Princess of South America » parmi une trentaine de finalistes. « Je suis vraiment contente d’avoir été choisie pour l’Amérique du Sud, je souhaitais vraiment ça! », se réjouit mademoiselle Bureau-Lugo. « C’était beaucoup d’engagement. Durant la dernière année, ce n’était pas juste s’inscrire. J’ai dû assister à beaucoup de conférences et rester très active sur Facebook pour la visibilité », reprend-elle.

Pendant la prochaine année son implication continuera en tant que « princesse » conjointement à la « reine » pour monter un projet d’éducation aux femmes en Amérique du Sud, parallèlement à son cours en relations publiques et internationales à l’Université Laval. La jeune femme précise cependant qu’elle tient à perpétuer son projet en Amérique du Sud même après son année de couronnement, qu’elle considère comme un tremplin et non une finalité à son projet.

« On dit que c’est un concours de beauté, mais je n’aime pas vraiment cette appellation-là. C’est vraiment plus que juste la beauté physique. C’est aussi le charisme et les implications qui comptent », conclut finalement la jeune femme qui, suite à cette belle expérience, songe désormais à se présenter à la prochaine élection de Miss Canada.