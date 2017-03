Les Témiscamiens toujours fiers de leur culture

Pour la 3e année consécutive, le Rift organisait, le samedi 18 mars dernier, son spectacle-bénéfice dans la salle du Théâtre.

Les Témiscamiens ont une nouvelle fois démontré leur attachement et l’importance de la scène culturelle. En effet, la soirée fut un succès avec une salle comble et comblée. Divers artistes locaux, professionnels ou amateurs, se sont succédés sur la scène du Théâtre du Rift pour le plus grand bonheur du public présent. Chants, numéro d’humour, danse orientale ou même danse africaine, il y en avait pour tous les goûts ! « Les Témiscamiens adorent venir à des shows de variétés qui concernent des gens d’ici » confie avec enthousiasme, Amélie Cordeau, directrice générale du Rift. « Chaque année on a des surprises […] c’est beau, c’est drôle, c’est émouvant, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours des moments magiques. Je trouve ça touchant que ces gens-là performent sur scène pour rendre service au Rift » reprend-elle.

Même son de cloche du côté de Linda Rocheleau qui pour la première fois de sa vie se trouvait, en collaboration avec Réal Couture, à la direction artistique d’un spectacle. La chanteuse avoue carrément que c’est ce même spectacle qui lui a permis de revenir dans la région « Ce qui est vraiment le fun, c’est que l’année passée, à la même date, j’habitais Lachute et grâce au Théâtre du Rift, j’ai participé au spectacle-bénéfice. Et c’est l’amour du public qui m’a reconquise. Ça faisait un petit moment que j’hésitais et quand j’ai eu cette bouffée d’amour du Témiscamingue, c’est là que j’ai décidé de revenir ». Madame Rocheleau n’exclut pas de renouveler l’expérience.

L’événement aura aussi permis de présenter en primeur 3 capsules vidéo, montées par Guillermo Patterson, et qui présentent tour à tour l’implication du Rift dans la jeunesse témiscamienne, le Rift dans son milieu et les infrastructures du Rift. Ces capsules seront très prochainement visibles en ligne, mais aussi présentées pendant les publicités précédant les projections de film.

Pour conclure, Amélie Cordeau tient à remercier grandement les gens qui ont participé et assisté au spectacle-bénéfice, mais aussi tous les gens qui utilisent généralement les services du Rift. Le spectacle-bénéfice aura permis d’amasser 8 000$.