Le Témiscamingue à l’honneur au Jeux du Québec

C’est du 27 au 29 janvier que se tenait la 34e finale centralisée des Jeux du Québec, conjointement à Témiscaming et Notre-Dame-du-Nord. En tout, ce sont 740 athlètes, 250 bénévoles et plus de 1 000 visiteurs qui se sont déplacés au Centre de Témiscaming. Ajoutés aux 500 visiteurs à Notre-Dame-du-Nord, il va sans dire que c’était l’évènement sportif à ne pas manquer en ce début d’année.

C’est dans ce cadre que le Comité régional des Jeux du Québec a remis les Mérites régionaux à 5 récipiendaires. Les Mérites se divisent en 2 catégories. La première est le Mérite Jean-Claude Babin remis à des personnes ayant contribué au développement des Jeux. Cette année Nicole Rochon, mairesse de Témiscaming, Alain Dubois, entraineur de volley-ball et Mario Lefebvre, conseiller en loisirs à la Ville de Ville-Marie se sont vu décerner ce prix pour souligner leur dévouement à la programmation des Jeux du Québec. La deuxième catégorie, le Mérite Denyse Julien, récompensait des athlètes s’étant démarqués dans le cadre de la compétition. Caroline Lapierre-Lemire et Jessica Roberge, toutes les deux nageuses, ont ainsi eu l’honneur de recevoir ce prix.

Des prix d’athlètes par excellence, catégorie tous sports confondus, ont aussi été remis à Olivier Gilbert (badminton) et Lydia Wells (judo), tous deux témiscamiens.

Du côté des épreuves, les athlètes de la région se sont aussi démarqués en se méritant plusieurs médailles :