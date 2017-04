Un peu du Témiscamingue sur un billet de 10$

Crédit photo : Capture d’écran, site de la Banque du Canada

Un paysage témiscamien figure sur le nouveau billet commémoratif de 10 $ sorti à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Il s’agit d’une image capturée en bordure du lac Kipawa, sur le site du parc Opémican. La photo représente le Bouclier canadien et est juxtaposée à quatre autres paysages de l’Ouest, du Nord et des Prairies.

Dany Gareau, directeur du parc Opémican, savait déjà que Kipawa était dans la mire des concepteurs du billet puisqu’un photographe était venu prendre des photos en 2015. Il n’a cependant eu la confirmation que quelques jours avant le lancement officiel. « C’est sûr que c’est une visibilité exceptionnelle et comme c’est un 10 $, on s’attend à ce qu’il circule beaucoup et que la visibilité perdure. Le billet et très esthétique donc c’est une fierté de voir que le paysage de Kipawa y est central ».

D’ailleurs, le projet du parc Opémican va bon train et plusieurs emplois saisonniers sont affichés pour la période estivale, dont des postes étudiants en plus de l’équipe pour l’aménagement des sentiers. Plusieurs travaux sont en cours, notamment la restauration des bâtiments historiques. L’ouverture est toujours prévue pour l’automne 2018.