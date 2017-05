Tourisme A-T lance sa campagne promotionnelle 2017!

Brochure de la campagne de promotion de Touristique Abitibi-Témiscamingue

Tourisme Abitibi-Témiscamingue lance sa campagne promotionnelle pour la saison estivale 2017. Elle cible principalement le Grand Montréal, l’Outaouais et le Nord-Ouest ontarien grâce à une stratégie Web massive.

La campagne repose principalement sur le mototourisme, le plein air, les sites et attraits, les festivals et événements et l’art et la culture. Le slogan « l’art de décrocher » est au cœur des efforts de promotion de l’organisme régional. On peut d’ailleurs le voir en image grâce au vidéo promotionnel réalisé par Dominic Leclerc qui met la forêt en scène.

Le concept visuel a été songé par Mélanie Nadeau et reflète l’esprit festif, chaleureux tout comme les paysages, l’ambiance bucolique et les gens d’ici. Parce que oui, des figures humaines deviennent importantes dans cette campagne. Stéphanie Lamarche, directrice marketing et communication de Tourisme Abitibi-Témiscamingue explique ce choix : « Sans les humains qui font vibrer notre région, on n’a pas d’offre touristique intéressante. On voulait les mettre dans le décor, qu’ils y apparaissent comme des personnages ».

Par voie de communiqué, Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue abonde dans le même sens que sa collègue en parlant de l’importance des acteurs de l’industrie touristique : « Derrière nos membres, il y a des personnes dévouées et c’est pourquoi nous voulons les mettre en avant-plan. Les visiteurs restent d’ailleurs souvent marqués par les gens d’ici. Leur ouverture et leur accueil particulier les touchent, mais aussi leur détermination et leur incroyable créativité. »

Les relations de presse seront aussi très importantes dans cette promotion de l’offre touristique en région. Le mot clic #expérienceAT sera utilisé par les médias invités à découvrir l’Abitibi-Témiscamingue.

Stéphanie Lamarche revient à la charge en soulignant la fierté grandissante des Témiscabitibiens qui deviennent de plus en plus de valeureux ambassadeurs de la région. Elle croit qu’une certaine effervescence touristique se dessine peu à peu en Abitibi-Témiscamingue. C’est effectivement un secteur économique qui occupe de plus en plus d’espace et qui s’impose de plus en plus comme étant un levier de développement.

C’est donc un départ pour la saison touristique qui approche à pas de géant.