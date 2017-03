Le tourisme sur la bonne voie en Abitibi-Témiscamingue

Crédit photo: Horizon Drone

Le 28 mars dernier, François Bédard, directeur général du Centre mondial d’excellence des destinations (CED), dévoilait le résultat de l’audit suite à l’évaluation du Système de mesure d’excellence des destinations (SMED).

C’est en 2011 que la région faisait appel au CED afin d’améliorer ses performances en vue de devenir une destination touristique de choix.

Sécurité-environnement, marketing-vente, motoneige, information-accueil, pourvoirie, structure de l’ATR, patrimoine culturel, restauration, hébergement, distribution, congrès-réunion et transport sont les catégories dans les lesquelles la région était évaluée.

Certaines catégories, comme sécurité et environnement par exemple, bénéficiaient déjà à l’époque d’une très bonne note. Marketing/vente, motoneige, structure de l’ATR et patrimoine ont vu leur niveau se hisser de bon à excellent. La restauration est restée quant à elle à un bon niveau de performance.

L’hébergement a fait un bond significatif de basse à bonne performance. Monsieur Bédard explique cette amélioration notamment grâce à l’investissement de 40 millions de dollars dans le réseau d’hébergement de la région durant les 5 dernières années. Vacances Transat France a fait part de témoignages de voyageurs qualifiant leur hébergement de « haute qualité » avec un accueil « hors pair » et situé dans une région « époustouflante ». Culturat s’est aussi nettement démarqué au niveau culturel en ayant eu impact important dans la région grâce à l’énorme soutien populaire dont ce projet a bénéficié.

Là où le bât blesse, c’est au niveau du transport qui détient la plus basse performance. Si la région est facilement accessible par le réseau routier, il en est tout autrement du réseau aérien, très peu desservi. L’implantation de vols nolisés permettrait d’accroître grandement la fréquentation touristique de la région. Monsieur Bédard croit qu’un produit d’appel fort, comme un parc thématique autour de l’eau, ouvrirait la voie aux vols nolisés. « L’Abitibi-Témiscamingue est sur la bonne voie, il y a une gouvernance […] très forte, des gens de grande qualité en termes de connaissances de l’industrie […]de très bons communicateurs aussi », conclut le directeur du CED.

Rappelons que le CED est un OBNL, basé dans la région métropolitaine de Montréal, créée en 2007 avec le concours de l’Organisation mondiale du Tourisme, National Geographic et l’appui financier des gouvernements canadiens et québécois. L’organisation, unique au monde, a pour but d’amener les destinations touristiques du monde entier à l’excellence en les aidant à atteindre leurs objectifs de développement durable et à augmenter leurs capacités de produire des avantages économiques, sociaux et culturels.