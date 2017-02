Tous ensemble pour la réussite

Le mercredi 15 février, au Barbe Broue Pub, se tenait le « Déjeuner des partenaires » du Comité local en persévérance scolaire. Cet événement qui avait lieu dans le cadre des Journées de la Persévérance scolaire avait pour but de dresser un bilan annuel auprès des partenaires.

Devant une quarantaine de personnes, issues du milieu de l’éducation et d’organismes locaux, les 2 agentes de projets, Stéphanie Hein et Marilou Girard-Thomas ont tour à tour résumé les actions et projets entrepris par le comité au cours de l’année. Grâce au Fonds en persévérance scolaire, financé conjointement avec la Caisse Desjardins du Témiscamingue, 5 projets éducatifs ont pu voir le jour, pour un total de 103 000 $ injectés par la communauté. Soulignons les capsules « Portrait de Famille » sur des familles témiscamiennes, les capsules « Persévérances scolaires » réalisées par les élèves de la classe P.A.R.I. de l’école Marcel-Raymond avec l’aide de TV Témis. Ou encore le tout récent projet d’installer des pédaliers dans les classes d’école, initié par Nancy Guimond d’Automne en Mouvement.

Les 2 agentes s’accordent sur le fait que la persévérance scolaire n’est pas exclusive au milieu scolaire. « La persévérance scolaire est l’affaire de tous. Pour nous, un employeur, un élu municipal peuvent aussi être des modèles pour un jeune, une source de motivation. Ils représentent des environnements sains où les jeunes peuvent découvrir leurs passions, leurs intérêts […] c’est vraiment tout l’environnement de l’enfant qui est important dans la persévérance scolaire » explique madame Hein. Elle conclut qu’après 5 ans d’activités, les partenaires ont de plus en plus le réflexe de s’impliquer et que de nouveaux projets sont déjà en attente de financement. Un signe de plus que la réussite éducative reste un enjeu important au Témiscamingue.