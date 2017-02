Travailler ensemble pour le maintien du trajet d’autobus

La compagnie Autobus Maheux revoit présentement le fonctionnement de certains trajets, dont la ligne Témiscamingue-Rouyn qui dans sa mouture actuelle n’est pas rentable pour le transporteur. En août dernier, le préfet Arnaud Warolin a été rencontré par Pierre Maheux, le président-directeur général de la compagnie afin de réfléchir à des solutions conjointes.

Un service essentiel

Si aucune décision n’a été prise, monsieur Maheux avoue qu’il serait plus simple pour lui de simplement cesser d’offrir le trajet. Par contre, tel n’est pas son souhait. Il est conscient que le service est important pour les Témiscamiens, surtout considérant l’insuffisance des services de transport en commun en région. Il souhaite plutôt solliciter la collaboration des différents acteurs de développement rural qui pourront l’aider à maintenir la ligne.

Réalité difficile pour les transporteurs

L’achalandage des autobus subit une baisse partout en province. Les tarifs élevés nécessaires au maintien des services sont peu avantageux pour le client qui a recourt de plus en plus à l’alternative du covoiturage. Cette option est désormais facilitée grâce aux nouvelles technologies, réseaux sociaux et applications qui mettent les covoitureurs en contact et qui se réalise à coûts nettement moins élevés.

Pierre Maheux ne croit pas que le transport par autobus soit pour autant « dépassé », simplement, moins accessible financièrement. « Les gens apprécient encore de pouvoir s’asseoir confortablement et de s’éviter les tracas de la conduite », avance-t-il. On remarque aussi que le bus part à 18h40 de Ville-Marie en direction de Rouyn-Noranda. L’horaire n’est sans doute pas adapté au besoin de la population, ce qui affecte l’achalandage. C’est tous ces paramètres que veut revoir monsieur Maheux.

Selon Pierre Maheux, le trajet Abitibi-Montréal, trajet névralgique pour son réseau de transport en commun, ne fonctionne plus autant qu’auparavant. Les pertes engendrées par l’utilisation moindre du consommateur motivent la remise en question du fonctionnement des lignes qui occasionnent des déficits budgétaires. Selon lui, il est impératif de « fermer l’hémorragie » en réfléchissant à des solutions pour garder le trajet actif. L’homme d’affaires croit que « les compagnies privées ne peuvent soutenir à elles seules le réseau de transport en commun. Elles ne peuvent autofinancer des trajets déficitaires ».

Des solutions existent!

Pierre Maheux donne l’exemple de la Gaspésie avec la Régie intermunicipale de Transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (REGIM) dont une partie est financé par une taxe de 1 sous par litre d’essence acheté dans la région. Un investissement majeur a aussi été fait pour maintenir le service suite au retrait d’Orléans Express. Les coûts sont moindres, donc le service est énormément utilisé par la population. Il s’agit d’un modèle inspirant qui est favorable à l’environnement et à la sécurité publique en plus d’être bénéfique pour le développement rural. Pour plus d’information sur la REGIM, visitez leur site web : http://regim.info/.