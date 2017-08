Les travaux au Parc Opémican vont bon train

À moins d’un an de l’ouverture partielle du Parc Opémican, nous nous sommes entretenus avec Dany Gareau, directeur du Parc. « Au niveau des travaux, ça va super bien. On a une équipe qui est entrée en fonction dès le début de l’été pour la création du réseau de sentiers dans le Parc. Elle travaille actuellement activement dans le secteur de la rivière Kipawa », explique-t-il. Monsieur Gareau assure que le réseau des sentiers sera de très haut calibre et se dit confiant pour la préouverture de ce secteur à l’été 2018. Un gros chantier s’opère aussi parallèlement sur l’accès à ce secteur, plusieurs entrepreneurs travaillant actuellement sur la voirie.

Une firme d’aménagement travaille également sur le concept d’aménagement de la Grande Chute. Celui-ci devrait être prêt pour le printemps 2018 tout comme celui du camping. Des échanges se font aussi avec la municipalité de Laniel et il en résulterait un poste d’accueil secondaire directement dans les édifices de la municipalité. Les travaux concernant la pointe Opémican et son accès sont eux aussi en cours ou en planification, toujours dans le délai prévu.

La restauration des bâtiments historiques ainsi que la décontamination ne sont pas en reste non plus.

Les activités de pêches récréatives quant à elles se maintiennent depuis l’arrivée de l’équipe du Parc sur place et sont toujours très prisées des utilisateurs. De quoi donner un avant-goût du Parc avant son ouverture!