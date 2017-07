Traverser le lac Témiscamingue à la nage

Le 22 juillet dernier, sept nageurs ont traversé le Lac Témiscamingue sur une distance de 5,5 km à partir de l’Ontario jusqu’à Ville-Marie.

C’est l’entraineur et le sauveteur national Youcef Boukhari qui a lancé l’initiative. « Je n’ai rien inventé, ça s’est déjà fait il y a une quinzaine d’années, mais j’aimerais que ça revienne dans la culture témiscamienne », explique celui qui visiblement, souhaiterait en faire un événement récurrent.

D’ailleurs, il songe à officialiser la Traversée pour les prochaines années. « Déjà, la nouvelle s’est partagée avec les réseaux sociaux et même dans les médias. C’est certain qu’on pourrait se préparer davantage et faire plus de promotion » anticipe-t-il.

La plus jeune du groupe, Britany Boucher, 14 ans, a énormément apprécié son expérience. « Je n’avais jamais vraiment eu la chance de nager en eau libre, mais je crois que la nageuse de piscine en moi aime beaucoup le lac aussi! Si c’est possible, je le ferai l’année prochaine avec grand plaisir », mentionne-t-elle.

La sécurité était assurée par des bénévoles qui escortaient les participants en kayak et en bateau. L’événement a été plaisant pour tout le monde. « C’était tout un défi! Plusieurs fréquentent la piscine et ç’a été l’aboutissement d’une année de travail. Je tiens à féliciter les nageurs! », conclut sincèrement l’entraineur.