Un souper réussi

La 14e édition du souper de venaison, organisé par la Protection de la faune de l’Abitibi-Témiscamingue, s’est tenue le 26 août à Lorrainville. Cet événement a traditionnellement pour but de ramasser des fonds pour la Ressource d’aide pour personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue.

Cette année, ce ne sont pas moins de 26 800 $ qui ont été amassés, ce qui totalise un montant de plus de 345 000 $ en 14 ans. Sous la présidence de Normand Gingras, ce sont près de 400 convives qui se sont rassemblés et ont pu déguster de la viande de gibier, apprêtée par des chefs cuisiniers. En cuisine notons, la présence de Marc-André Côté et Jacinthe Girardin, propriétaires de Côté cuisine 48e Nord-Ouest, Bernard Flebus, chef consultant chez Extrême Boréal et maire de Ville-Marie, ainsi que la participation de Normand Young, chef honoraire chez Origine nord-ouest et maire de Kipawa.