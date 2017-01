Une Bouquine hyperactive

Au sens propre du terme, une bibliothèque est un lieu où l’on conserve des documents et où l’on s’adonne au prêt de livres. À Ville-Marie, la définition devient beaucoup plus élaborée puisque La Bouquine diversifie de plus en plus son offre d’activités. En effet, la ville s’est donné comme objectif de dynamiser davantage la bibliothèque en tenant diverses activités gratuites pour tous les âges et pour tous les goûts. En 2016, plusieurs événements s’y sont déroulés. Le Festival des Jeux, la Fête de Lucky Luke et Les 24 heures sciences sont ceux qui ont connu le plus de succès.

La publicité et les médias sociaux semblent fortement contribuer à sa revitalisation puisque La Bouquine fait parler d’elle à la radio et dans les journaux en plus d’être présente sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

En février prochain, le Festival des Jeux sera de retour. « L’idée du festival nous provient de Thierry Robert, cofondateur du Festival des Jeux de Montréal, explique Annie Drolet, responsable de La Bouquine. J’ai reçu une formation avec lui via le Réseau Biblio il y a plus d’un an. Il m’a donné des conseils pour démarrer notre festival ainsi qu’une liste de jeux à se procurer à la biblio. »

L’événement se tiendra à la bibliothèque La Bouquine. Vingt-quatre heures de jeux sont offertes en étant réparties sur deux journées, c’est-à-dire le samedi 18 février de 9h à 2h ainsi que le dimanche 19 février de 9h à 16h. « Nous voulons que les gens aient du plaisir à jouer en famille et entre amis, qu’ils puissent découvrir de nouveaux jeux, ajoute Mme Drolet. Il y aura des jeux pour tous les âges, de poupons à adultes, et pour tous les goûts. Comme nouveauté, cette année, il y aura des animations de jeux qui auront lieu pendant ces deux jours. Tout est gratuit et les gens de partout peuvent venir seuls ou en groupe. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préalablement. Il s’agit tout simplement de se présenter sur place au moment désiré.

Pour connaître tous les détails de ce festival, Annie Drolet invite la population témiscamienne à aimer la page Facebook La Bouquine. En plus du Festival des Jeux, d’autres activités sont à prévoir en 2017 : L’heure du conte d’hiver, le dimanche 15 janvier de 10h à 11h, L’anniversaire de Gaston Lagaffe, le 23 avril en après-midi, et Les 24 heures sciences, les 12 et 13 mai.