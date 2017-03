Une ressource pour les agriculteurs

Crédit photo : Caroline Dénommé

Depuis plus d’un an déjà, on s’intéresse au projet de travailleurs de rang. Il s’agit d’une initiative qui a déjà fait ses preuves ailleurs au Québec. Le concept s‘inspire des travailleurs de rue, sauf que les travailleurs de rang sillonnent plutôt les zones rurales où les entreprises agricoles pullulent.

Effectivement, au Témiscamingue, on dénombre plus de 200 entreprises agricoles. La directrice du Centre de prévention suicide Lynda Clouâtre qui représente l’organisme à titre de partenaire du projet espère que celui-ci sera effectif d’ici l’automne 2017. Au Québec, il existe cinq travailleurs sociaux exerçant cette fonction. Le comité chargé de projet communique régulièrement avec les promoteurs de ces initiatives et reçoit bon nombre de conseils intéressants. Les résultats connus en date d’aujourd’hui sont très inspirants, selon madame Clouâtre qui est très enthousiasmée par le projet.

Une ressource essentielle

L’objectif est d’avoir une personne-ressource qui travaille de près avec les agriculteurs afin de favoriser leur qualité de vie. Parmi les raisons qui motivent le projet, on note les différentes difficultés qu’a connu le secteur agricole depuis les dernières années. On constate un taux de stress élevé chez les travailleurs agricoles et parfois des conflits familiaux puisque souvent, il s’agit d’entreprises familiales. Comme ce sont des emplois très intenses et engageants, la présence d’un travailleur social qui se déplace et dont les services sont accessibles apparaît comme étant nécessaire.

Selon Lynda Clouâtre, le travailleur de rang serait disponible, pour de l’aide psychologique, pour de l’écoute et des interventions lors de situation de détresse, mais créera aussi un lien important avec les agriculteurs lui permettant d’agir à titre de facilitateur pour la réalisation de différents projets. Son rôle serait aussi de favoriser la qualité de vie des agriculteurs en les aidant à mener à terme des idées qu’ils ont en tête pour dynamiser leur milieu.

Le travailleur de rang se veut donc une personne-ressource qui prend le pouls du milieu et qui participe de façon active à identifier les besoins personnels et communautaires des agriculteurs tout en valorisant le métier.

L’Union paysanne agricole, des agriculteurs, le Centre intégré de santé et services sociaux et le Groupe Image travaillent sur le dossier et sont actuellement en démarche de financement.