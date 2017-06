Valoriser le travail des femmes agricultrices

Promouvoir les professions agricoles auprès des femmes et présenter des modèles inspirants? C’est le pari qu’a pris Le Centre de formation professionnelle Frère-Moffet grâce à leur programme Osez les filles qui braque un faisceau de lumière sur les femmes pratiquant des métiers traditionnellement masculins.

Une série de six capsules vidéo seront dévoilées sur les réseaux sociaux au cours de l’été. Le lancement a eu lieu à la Table champêtre de l’Eden Rouge, le 14 juin dernier.

Des agricultrices de la région, filmées dans leur environnement de travail abordent les défis qui constituent lors quotidien, mais aussi, parlent de leur passion et leurs aspirations. Conciliation ferme-famille, entrepreneuriat, travail physique, difficulté de la transformation en région, le recrutement de la relève, seront des thèmes abordés par celles-ci.

Marie-Luce Bergeron, directrice générale du Centre Frère-Moffet est fière de présenter ses capsules qui célèbrent l’agriculture : « une force vive au Témiscamingue ». Elle assure que le projet aura une pérennité, avec des ateliers dans les écoles et une belle visibilité sur le web. La bande-annonce tournera même au Rift lors des projections cinématographiques.

Émilise Lessard-Therrien, agente de développement pour le Centre Frère-Moffet et réalisatrice des capsules s’avoue étonnée de l’ingéniosité des femmes qui développent des trucs pour faciliter le travail, qui osent sortir des sentiers battus pour innover et réfléchir à de nouvelle façon de faire. « Une grosse partie de leur travail consiste à adapter les conditions de la ferme à leur réalité », affirme celle qui se passionne pour le monde agricole. Bien que le projet ait comme visée de promouvoir les DEP en production animale et en horticulture, madame Lessard-Therrien affirme que les capsules s’inscrivent dans une approche plus globale qui, espère-t-elle, auront un rayonnement plus vaste.

Elle ajoute qu’« un des objectifs du projet est d’inspirer les femmes. Souvent, elles ont moins de modèles médiatiques auxquelles s’identifier, puisque les hommes sont davantage représentés. Moi, je dis, pourquoi Angèle-Ann Guimond, Hélène Lessard et toutes les autres ne pourraient-elles pas devenir des figures inspirantes témiscamiennes pour les jeunes? »

Stéphanie Hein, agente de projet pour le Comité local en persévérance scolaire abonde dans le même sens. « Nous soutenons des projets qui font des liens avec la communauté et qui peuvent être des facteurs déterminants pour la persévérance scolaire. Les jeunes qui savent ce qu’ils veulent faire restent sur les bancs d’école. Les capsules montrent des femmes inspirantes qui peuvent allumer étincelles et générer des passions » affirme-t-elle.

Catherine Métivier, productrice bovine fait partie des 11 participantes au projet. Elle dirige sa ferme seule et affectionne son lien privilégié avec les animaux et le travail extérieur. Elle considère que le projet est intéressant puisqu’il permet aux femmes de se reconnaître et de se sentir moins seules.

Pour visionnez les capsules vidéo, il faut s’abonner à la page Osez les filles sur Facebook.