Une vedette internationale à Kipawa?

L’acteur Pierce Brosnan, connu pour avoir personnifié l’agent 007, James Bond, vient tout juste d’acquérir une superbe propriété sur les rives du majestueux lac Kipawa. Selon nos informations, l’acteur Irlandais de 62 ans aurait décidé de s’éloigner de temps à autres des tracas d’Hollywood et d’opter pour la tranquillité des grands espaces qu’offre le Témiscamingue.

La propriété qu’il aurait acquise serait une résidence d’une valeur de 574 000 $ située à la Baie Dorval. Il s’agit d’une résidence secondaire style chalet quatre saisons avec toit cathédrale et mezzanine, six chambres à coucher et trois salles de bain.

L’acteur souhaite conserver sa vie privée et ne pas être importuné sur sa propriété, c’est pourquoi il est très difficile d’avoir de l’information le concernant. Il semblerait que l’acteur utiliserait un hydravion pour se rendre à sa propriété cet été. Aucun agent immobilier de la région n’a voulu commenter le dossier.