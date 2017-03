Vers une maison de la famille?

Généraction, qui œuvre dans la qualité de vie des familles en ciblant principalement le développement de la petite enfance et les saines habitudes de vie, déposera son plan stratégique 2017-2020, le 13 avril prochain.

L’union fait la force

Généraction est un regroupement de partenaires locaux qui gravitent autour des enfants et des familles. Il permet d’asseoir autour d’une même table des acteurs du domaine de la santé, de l’éducation, du milieu communautaire et municipal. Toutes ces instances ont participé à la rédaction du plan stratégique.

Selon Alex Tremblay, coordonnatrice de Généraction, l’atout du regroupement est justement son pouvoir de mobilisation. « Notre force, c’est qu’il n’y a aucun autre organisme au Témiscamingue qui réunit tout ce monde-là pour parler des enjeux qui touchent les enfants et les familles ».

Mobiliser le monde municipal

Selon Alex Tremblay, les municipalités sont des partenaires majeurs puisqu’elles sont des paliers décisionnels proches de la population. Cependant, comme celles-ci ont beaucoup de dossiers, c’est un défi d’en faire émerger des actions concrètes. Elle constate aussi qu’avec la population vieillissante, beaucoup d’énergie est consacrée à la condition des aînés. Bien qu’elle trouve cette préoccupation tout à fait légitime, elle trouve dommage qu’il y ait peu d’initiatives concertées pour les familles. « Avec la période d’austérité et les coupures de services, plusieurs dossiers ont atterri sur les bureaux municipaux. Par contre, les moyens financiers n’ont pas suivi, donc quand on arrive et qu’on leur ajoute des préoccupations au niveau des familles, ce n’est pas toujours facile. On veut vraiment (grâce au plan stratégique) donner des outils aux municipalités et mieux les accompagner », informe madame Tremblay. Elle ajoute que Généraction souhaite influencer les décideurs pour créer un environnement favorable aux familles.

L’implication des parents

Généraction travaille aussi de près avec La voix des parents qui connaît un succès surprenant. « Ils sont vraiment nos représentants du créneau famille. Au début, on se demandait si on allait être capable d’avoir assez de parents, finalement, on a eu trois groupes de huit à dix parents. Le côté social et le réseautage sont ce qu’ils apprécient. Ils apprennent à se connaître en tant que personnes et prennent confiance en leurs moyens, en leurs compétences parentales ».

Une maison de la famille?

Le plan stratégique prévoit entreprendre des démarches pour créer une Maison de la famille. Il en existe une à Témiscaming et Alex Tremblay voit les résultats positifs de l’initiative. Généraction souhaite s’en inspirer. « Ce serait un endroit accueillant ou il y aurait des activités et de l’aide pour les parents. Ça nous permettrait aussi de voir les enfants. On se rend compte que nous travaillons beaucoup en périphérie, mais qu’on les voit peu avant leur entrée à l’école ». Le projet est à un stade embryonnaire. Le groupe veut d’abord documenter les besoins et travailler de près avec le regroupement d’entraide social qui est déjà actif auprès des enfants et des familles.