Virage numérique à la salle Dottori

Crédit photo: Kelly Turner

C’est désormais au tour de la salle Dottori de passer au numérique. L’annonce en a été faite le mercredi 20 septembre lors d’une conférence de presse.

Étaient présents François Harrison, directeur des loisirs et de la culture à la Ville de Témiscaming, François Allen, directeur technique de la Salle Dottori, François Prévost, directeur – soutien à la direction générale de la Caisse Desjardins du Témiscamingue et Alain Guimond, adjoint de la députée fédérale Christine Moore. Monsieur Harrisson a confié que la ministre fédérale du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, devait être présente, mais a dû annuler à la dernière minute pour cause de conflit d’horaire.

L’investissement de 150 000 $, dont 50 % sont assumés par Patrimoine canadien via le Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra la modernisation de la salle datant de 22 ans, dont la plupart des équipements techniques partagent le même âge. La salle s’équipera de matériel plus performant, mais aussi moins énergivore : consoles de sons, moniteurs, éclairages DEL…

Cette modernisation permettra d’améliorer l’expérience lors de spectacles à la salle, mais ouvrira la porte à de nouveaux shows qu’il n’était techniquement pas possible de présenter avant. « Ça permet à la salle Dottori de recevoir n’importe quel spectacle, du moment qu’il peut être rentable, évidemment. Mais ça ouvre toute une gamme de spectacles […] on va continuer d’être complémentaire au Rift, qui est déjà passé au numérique, puisque la différence de grandeur et disposition des deux salles permettent de présenter des shows différents. Le Rift présente beaucoup de spectacles en français alors que nous présentons plus de shows en anglais, parce que nous avons une base anglophone ici et nous travaillons beaucoup avec le marché de North Bay. Ça nous permet de présenter des spectacles qu’on ne pourrait pas avoir ailleurs au Témis », déclare fièrement monsieur Harrisson.

La transition se fera entre fin 2017 et début 2018. Le spectacle Queens of rock, prévu le 27 janvier 2018, devrait être le premier présenté sous l’ère numérique de la salle Dottori.