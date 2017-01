Vive la neige!

Les nombreuses précipitations de neige font certes le bonheur des amateurs de sports hivernaux. En ce début de saison fort prometteur, le Club de motoneige se dit satisfait de la vente de cartes de droit d’accès et prévoit un excellent achalandage dans les sentiers de motoneige pour l’hiver 2017.

« En prévente, nous en avons vendu plus de 500, soit 80 de plus que l’an dernier », a souligné le président du Club, Pierre Bouffard. Cette augmentation est notamment due au fait qu’il y avait déjà de la neige en décembre. « Tous les sentiers sont maintenant ouverts et surfacés. Il est donc possible d’en profiter. »

Sur un droit d’accès annuel 2016- 2017 vendu en prévente, la distribution du 315 $ se fait ainsi: 42,60 $ pour le coût de l’assurance responsabilité civile de 1 million $ du motoneigiste; 21,40 $ pour le coût de l’assurance responsabilité civile de 2 millions $ du club; 32,70 $ pour les taxes fédérale et provinciale; 162,30 $ remis au club; et fi nalement 56,00 $ remis à la Fédération des Clubs de motoneigistes du Québec. « Le Club de motoneige du Témiscamingue est financé en partie par la vente de cartes de droit d’accès, mais aussi par la Fédération. Il y a des régions qui ont 100 000 membres pour 100 km de sentiers, alors qu’ici, on parle de 500 membres pour 650 km. Les Clubs plus riches du Sud aident ainsi les plus petits Clubs comme nous. Cela permet l’interconnexion entre les régions », a souligné le président.

Avec plus de 650 km de sentiers à entretenir, le Club peut compter sur des bénévoles d’exception. « Plus d’une cinquantaine de bénévoles permettent, chaque année, aux amateurs de se promener dans les sentiers. Seuls les employés pour la surfaceuse sont rémunérés. Les patrouilleurs, les gens qui installent la signalisation, les membres du conseil d’administration le font bénévolement. Sans eux, il n’y aurait pas de sentiers.» Monsieur Bouffard rappelle aussi l’importance des propriétaires fonciers qui font toute la différence avec les droits de passage. « Ils acceptent de nous laisser nous promener sur leur terre. Soyez respectueux et respectez les signalisations. »

Enfin, on apprenait que Tourisme Abitibi-Témiscamingue a vendu en prévente un nombre record de cartes d’accès aux Ontariens et Américains, soit pour un montant de près de 100 000 $. L’an dernier, les ventes