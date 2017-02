La voiture de l’avenir au présent

Le 11 juin dernier, l’Association des véhicules électriques du Québec organisait une journée d’information et d’essais routiers à Ville-Marie. Sur place, des propriétaires de véhicules électriques de l’Abitibi-Témiscamingue avaient mis à la disposition des curieux leurs bolides électriques en plus de répondre aux questions du public, et ils ont gentiment laissé ceux qui le désiraient faire un essai routier.

Pour Joël Côté, propriétaire d’une Volt 2013, cette journée d’information et de sensibilisation sert avant tout à défaire les fausses croyances que bien des gens ont encore concernant les voitures électriques. « Les fabricants ne déboursent pas d’argent pour sensibiliser les gens. Il y a une méconnaissance dans la population. Il y a un paquet de sottises qui se disent. Nous informons les gens sur la réalité. Je suis en Abitibi, alors le froid, je l’ai vu. J’ai connu trois hivers difficiles. La plupart des gens qui font le virage vers la voiture électrique le font pour une question de coût, comme dans mon cas. Je fais environ 50 000 kilomètres par année. Acheter une voiture neuve électrique, c’est moins cher qu’un véhicule à essence qui serait donné. En temps normal, je mettais jusqu’à 6 000$ d’essence par année. Là, j’ai une facture stable et beaucoup moindre », avance monsieur Côté.

Le Témiscamien Janick Fournier, un des organisateurs de la journée du 11 juin, rappelle qu’il s’agit d’une initiative de l’Association des véhicules électriques du Québec. Ils ne représentent aucun concessionnaire automobile et ne cherchent pas à vendre un produit. « L’objectif est de faire de l’éducation, trop peu d’information circule sur la voiture électrique. L’avantage de cette journée est que nous sommes des propriétaires de voitures électriques de la région qui vivent quotidiennement, hiver comme été, ce que c’est de rouler en voiture électrique. Nous l’expliquons aux gens, nous leur permettons d’essayer nos voitures, car l’essayer, c’est l’adopter. Souvent, ce qui freine les gens est le prix d’achat, mais quand nous restons dans une région comme le Témiscamingue où nous avons souvent de grandes distances à parcourir. Nous oublions le prix que nous déboursons en essence. Avant de passer à la voiture électrique, je payais plus de 250 $ d’essence par mois. Là, c’est 15 à 20 $ d’électricité par mois. Cela me permet de mettre environ 50$ directement dans mes poches », mentionne Janick Fournier.

Plusieurs facteurs ont convaincu monsieur Fournier de faire le virage électrique. L’aspect environnemental fut le premier à venir le toucher profondément. Puis, en faisant des calculs, il a réalisé toutes les économies que son changement de voiture lui ferait faire. Le déclic final a eu lieu au moment où un ami lui aura fait essayer sa voiture électrique.

L’installation de bornes électriques de rechange en Abitibi-Témiscamingue réjouit les propriétaires de véhicules électriques de la région. Janick Fournier avoue avoir très hâte de connaître le lieu ainsi que le moment où les premières feront leur apparition au Témiscamingue.

Une chose qui frappe au moment où nous prenons place dans une voiture électrique est à quel point nous pourrions nous croire dans un véhicule du futur avec ses cadrans lumineux.

Un seul essai routier aura pratiquement convaincu Richard Mayer d’opter pour la voiture du futur. « C’est vraiment impressionnant où la technologie est rendue. Je suis enchanté. Tout m’a renversé, la portée de l’auto, la rapidité à laquelle elle répond, la qualité de l’ingénierie, qu’elle redonne de l’énergie et la dépense au bon endroit et au bon moment. Je vais sérieusement penser m’en acheter une, quand j’aurai trouvé un acheteur pour mon cossin à gaz », conclut Richard Mayer.