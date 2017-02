Warolin se satisfait du nouveau fonds d’appui au développement rural

Le préfet de la MRC de Témiscamingue, Arnaud Warolin se réjouit de l’acquisition d’un fonds d’appui au développement des régions qui permettra à la MRC d’investir dans des projets locaux. Monsieur Warolin accueille cette annonce du ministre Martin Coiteux avec beaucoup d’optimisme. Il se réjouit que le gouvernement du Québec réinvestisse dans l’essor des milieux ruraux.

Un comité réunissant quatre membres de chaque MRC de l’Abitibi-Témiscamingue était mandaté afin de dégager les grandes priorités qui orienteront le choix des projets. Pour le Témiscamingue, les élus Arnaud Warolin et Nicole Rochon siégeaient à ce comité en plus de Stéphanie Lamarche de Valorisation Abitibi-Témiscamingue et Daniel Bourgault président-directeur général chez Tembec, scierie Béarn. Ainsi, les projets viseront la promotion de la région, ce qui inclut la rétention et l’attraction de la population et le tourisme. La persévérance scolaire et les projets éducatifs ont aussi été ciblés parmi les priorités dans lesquelles la MRC souhaite investir. Les télécommunications, la couverture cellulaire et l’accessibilité à internet haute vitesse figurent aussi sur la liste. Finalement, le renforcement des relations entre autochtones et allochtones apparaît comme un objectif incontournable.

En général, le nouveau fonds est accueilli favorablement dans le milieu municipal bien que certains élus aient fait remarqué que les sommes allouées n’équivalent pas à ce que feu la Conférence régionale des élus (CRÉ) recevait avant la période d’austérité libérale. Arnaud Warolin croit cependant que les investissements actuels seront plus rentables, puisque selon lui, l’ancienne structure administrative de la CRÉ, avec sa vingtaine d’employés en poste grugeait beaucoup les montants reçus en région. Il avance donc « que les budgets reçus ne seront pas effrités par des processus administratifs et bureaucratiques ».

Pour la région, on prévoit une enveloppe de 1,5 à 3 M$ pour 2017. Le fonds sera bonifié au fil des années pour atteindre 30 M$ annuel investis à l’échelle de la province, dont 6 à 7 M$ pour la région. « C’est une très bonne nouvelle. Nous serons en mesure de déterminer localement si l’on investit dans des projets économiques ou sociaux, selon nos besoins spécifiques », de conclure le préfet Warolin.