Radio-Canada annonçait qu’Yves Desjardins succédera à Jacques Boissonneault à la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. Selon les informations publiées sur le site Web de la Société d’État, ce dernier entrera en fonction le 8 mai prochain. Il était auparavant Président-directeur général adjoint soutien, administration et performance au CISSS A-T.