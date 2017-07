Z Télé débarque à Béarn

Un peu dans le même concept que la Petite séduction présentée à Radio-Canada, Z Télé a décidé de faire découvrir les routes du Québec, mais cette fois-ci, exclusivement à des humoristes, par l’entremise de sa nouvelle émission « Comédie sur mesure ». L’équipe de tournage sera ainsi de passage à Béarn, en compagnie de l’humoriste Olivier Martineau, les 11, 12 et 13 juillet prochain.

« Une jeune femme native de Béarn, Vanessa Grenier, a rencontré la recherchiste de l’émission à Montréal. Elle lui a alors vendu les charmes de son petit village et voilà », raconte Lise Turcotte, de Foresterie Lac-B, qui s’occupe de l’organisation de l’événement.

Lors de son passage à Béarn, monsieur Martineau découvrira la municipalité sous toutes ses coutures. Il aura droit à un brin de jasette chez Hec, une rencontre avec madame Jeannine Gaudet-Brault pour parler histoire, partie de balle molle, visite de Tembec, randonnée de VTT, course de stock-car, etc. Il pourra même savourer la spécialité témiscamienne, l’îlot, au Casse-croûte chez Nan lors d’un concours. Cette aventure en sol béarnois se terminera par un spectacle d’Olivier Martineau où il intégrera des parties de sa visite dans son numéro!

Mais qui est Olivier Martineau? Ayant présenté des spectacles dans des petites salles pendant quelques années, il emporte le Nez d’or Révélation en 2012 lors du Festival Grand rire. Il a ensuite lancé son premier one-man-show éponyme en janvier 2015. Olivier Martineau est un incontournable des plus grands festivals d’humour du Québec. Au cours des dernières années, il a notamment animé un gala ComediHa! en 2014 et en 2015, en plus de compter plusieurs participations à de nombreux galas du festival Juste pour rire depuis 2013.

« Pour organiser cette visite, il y a vraiment plein de petits détails que tu dois penser. Mais la réponse des gens est comme d’habitude excellente. On aime s’impliquer au Témiscamingue! », de souligner madame Turcotte. Ainsi, tout le monde est bienvenu à Béarn sur les sites de tournage, les 11, 12 et 13 juillet prochains!